Какие выводы следуют из первых шагов нового президента США
Какие выводы следуют из первых шагов нового президента США
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Россия в ООН предложила Британии вернуть аннексированные Лондоном территории
Атаманы посылают Киеву четкий сигнал прекратить обстрелы городов и атаки ВСУ на позиции бойцов ДНР и ЛНР