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Сказка не на Рождество Сказка не на Рождество

Реабилитация Владимира Красное Солнышко за ошибки молодости в киноленте «Викинг» не получилась

История
Выстрел на Мойке

Сто лет назад, в ночь на 30 декабря по новому стилю был убит Григорий Распутин

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О миграционном кризисе в ЕС «Наибольшей угрозой для Евросоюза остается политика открытых дверей. Европейцы недовольны потоком инокультурных мигрантов, которые привозят с собой не только чуждые традиции, но и резкое увеличение преступлений»
Станислав Бышок

Политический аналитик

О размещении в Алеппо международных наблюдателей «России удалось доказать, что в Алеппо находились западные военные советники, которые руководили действиями боевиков, и теперь эта ситуация используется для торга на всех площадках, включая ООН»
Сергей Ермаков

Заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ

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