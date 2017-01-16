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На 50 лет требует запретить беспилотные транспортные средства Нью-Йоркская ассоциация профессиональных водителей. По мнению представителей организации, робомобили могут уничтожить тысячи рабочих мест
В 560 млрд рублей либо 0,7% ВВП, обошлась России «Мобилизация» лета 2015 года
51 гол забил лучший футболист 2016 года по версии ФИФА, лидер сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сыграв в 55 матчах в прошлом году
27 градусов мороза ожидается в день проведение II зимнего Московского велопарада
4 млн долларов выиграла в лотерею жительница Канады, благодаря приснившейся ей комбинации цифр
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О рецептах Кудрина и реанимировании экономики «Люди, которые собрались под иконой Егора Гайдара, по определению ничего создать не могут. Потому что это человек, который разрушил страну. Раз они ему поклоняются, значит, хотят ему подражать»
Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

О мировом порядке после Второй мировой «Сенатор-республиканец Джон Маккейн пытается навязать идею, что Россия разрушает Ялтинско-Потсдамскую систему мира, и таким образом выступает как агрессивная держава, схожая с фашистской Германией»
Михаил Александров

Военно-политический эксперт

О новой глобальной войне «На Западе делается ставка на раздувание психоза по поводу новой мировой войны, которую, якобы начнёт Россия или Китай. Перед такой угрозой жители ЕС и США меньше обращают внимание на проблемы, которые их окружают в повседневной жизни»
Борис Шмелев

Политолог

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