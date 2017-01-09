Сенаторы США пообещали ударить санкциями по «самому слабому месту» России
Сенаторы США пообещали ударить санкциями по «самому слабому месту» России
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Сенаторы США пообещали ударить санкциями по «самому слабому месту» России
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Валентин Катасонов: Трамп не сможет провести индустриализацию
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Большинство жителей США и ЕС уверены в скором начале Третьей мировой войны
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