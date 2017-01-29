Кто станет следующим канцлером ФРГ, и чего ждать от него России?
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Придется ли Вашингтону проводить АТО против жителей штата?
Это все равно, что снять оскорбление, но отнять щит
Кто станет следующим канцлером ФРГ, и чего ждать от него России?