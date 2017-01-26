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9h 20min Такова средняя продолжительность сна у жителей России
500 долларов (30 000р) будет стоить насадка на смартфон, с помощью которой можно диагностировать инфекционные, грибковые и онкологические заболевания в организме человека
До 20 лет тюрьмы Предлагают давать производителям паленой водки. Соответствующие поправки в законодательство разработал депутат от ЛДПР Владимир Сысоев
40 000 долларов такую сумму заплатил Facebook российскому хакеру Андрею Леонову, за то, что он обнаружил уязвимость программного обеспечения социальной сети
0,53% Такая цифра получается если сложить «избранные» с «хорошими» и «добротными» статьями в Wikipedia (7288 статей), признанных самой Википедией. Это и есть 0,53% от общего количества статей (1 365 922).
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Жэньминь Жибао
Цитаты
О размещении баллистических ракет Китая на границе с Россией «Пекин фактически официально заявил о размещении МБР. И это — конкретная угроза новой администрации США. Как мы помним, Дональд Трамп не раз заявлял, что Китай представляет для Америки главную угрозу»
Михаил Александров

Военно-политический эксперт

О госперевороте на Украине «Киев начал преследовать Януковича сразу же после переворота. И продолжает по сей день. Нельзя же совершить „революцию“ и не преследовать того, кого назвали „кровавым диктатором“. Как-то не по-фашистски получилось бы»
Ростислав Ищенко

Политолог

О наступлении ВСУ на Донбасс «С нынешним уровнем ВСУ у Киева нет никаких шансов разрешить конфликт военным путем, тем более, там все прекрасно понимают: за республиками стоит Россия. То есть, просто повторится то же самое, что было в августе 2014-го и в январе-феврале 2015-го»
Александр Храмчихин

Политолог, военный аналитик

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