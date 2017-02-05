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Операция «Огненный шторм» Операция «Огненный шторм»

В феврале 1945 года англо-американской авиацией был дотла сожжён Дрезден — город, не имевший никакого военного значения

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Об отчаянном положении украинской власти «Нельзя сбрасывать со счетов продолжающийся экономический кризис, от которого Украина никак не может оправиться. Без внешней помощи удержать страну на плаву просто невозможно»
Денис Денисов

Директор украинского филиала Института стран СНГ

О первых шагах нового президента США «Мы ничего не делаем для отпора украинской агрессии, хотя идет дикий обстрел Донбасса со стороны ВСУ. Вместо того чтобы нанести по украинским позициям мощный ракетно-бомбовый удар, мы боимся испортить отношения с Трампом»
Михаил Александров

Военно-политический эксперт

О госперевороте на Украине «Киев начал преследовать Януковича сразу же после переворота. И продолжает по сей день. Нельзя же совершить „революцию“ и не преследовать того, кого назвали „кровавым диктатором“. Как-то не по-фашистски получилось бы»
Ростислав Ищенко

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