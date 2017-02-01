Репортаж из Киевского района города, который стал главным объектом украинской артиллерии
Репортаж из Киевского района города, который стал главным объектом украинской артиллерии
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Чем закончится для Киева обострение в Донбассе, вызванное новой провокацией
Атаманы посылают Киеву четкий сигнал прекратить обстрелы городов и атаки ВСУ на позиции бойцов ДНР и ЛНР
Почему наша космонавтика оказалась в тяжелой ситуации
Сражение за Донбасс вступает в новое качество
Готова ли украинская элита для сохранения своего положения пойти на примирение с Россией?
В Донбассе возобновились полномасштабные боевые действия