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Киев думкой богатеет Киев думкой богатеет

Юрий Городненко о том, как Прибалтика и Украина напрашиваются на возврат российских инвестиций

История
Прокляты, но не забыты

Деятельность пяти главных антигероев отечественной истории давно уже пора оценить объективно

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Киев думкой богатеет Киев думкой богатеет

Юрий Городненко о том, как Прибалтика и Украина напрашиваются на возврат российских инвестиций

Жэньминь Жибао
Цитаты
О новой глобальной войне «На Западе делается ставка на раздувание психоза по поводу новой мировой войны, которую, якобы начнёт Россия или Китай. Перед такой угрозой жители ЕС и США меньше обращают внимание на проблемы, которые их окружают в повседневной жизни»
Борис Шмелев

Политолог

О перспективах сотрудничества России и Турции «Если в Турции и дальше каждый месяц будут происходить взрывы, тем более в аэропортах и в популярных туристических местах, то это, конечно, не позволит плотно взаимодействовать в экономическом плане»
Леонид Исаев

Заместитель руководителя лаборатории ВШЭ, востоковед

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