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Около 1 трлн. долларов планирует потратить США на глубокую модернизацию своего ядерного арсенала в течение 25−30 лет
Около 40 минут продлилась первая телефонная беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом
13,14 млн рублей намерена потратить компания «Газпром» в 2017 году на организацию пяти корпоративных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге
36,5% жителей России считают приемлемой пенсию в размере 20−30 тысяч рублей
От 5 до 25 млн долларов может составить штраф к Сбербанку и его председателю правления Герману Грефу в случае, если Южный окружной суд Нью-Йорка удовлетворит позицию истца
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Цитаты
О госперевороте на Украине «Киев начал преследовать Януковича сразу же после переворота. И продолжает по сей день. Нельзя же совершить „революцию“ и не преследовать того, кого назвали „кровавым диктатором“. Как-то не по-фашистски получилось бы»
Ростислав Ищенко

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