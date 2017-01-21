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40 000 долларов такую сумму заплатил Facebook российскому хакеру Андрею Леонову, за то, что он обнаружил уязвимость программного обеспечения социальной сети
0,53% Такая цифра получается если сложить «избранные» с «хорошими» и «добротными» статьями в Wikipedia (7288 статей), признанных самой Википедией. Это и есть 0,53% от общего количества статей (1 365 922).
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Цитаты
О госперевороте на Украине «Киев начал преследовать Януковича сразу же после переворота. И продолжает по сей день. Нельзя же совершить „революцию“ и не преследовать того, кого назвали „кровавым диктатором“. Как-то не по-фашистски получилось бы»
Ростислав Ищенко

Политолог

О рецептах Кудрина и реанимировании экономики «Люди, которые собрались под иконой Егора Гайдара, по определению ничего создать не могут. Потому что это человек, который разрушил страну. Раз они ему поклоняются, значит, хотят ему подражать»
Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

О новой глобальной войне «На Западе делается ставка на раздувание психоза по поводу новой мировой войны, которую, якобы начнёт Россия или Китай. Перед такой угрозой жители ЕС и США меньше обращают внимание на проблемы, которые их окружают в повседневной жизни»
Борис Шмелев

Политолог

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