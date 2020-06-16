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О вступлении Украины в НАТО «В нынешней геополитической ситуации Украина сможет войти в НАТО лишь как бывшая Югославия — по частям. А какого размера будут эти части, и сколько их останется от Украины на момент, когда её сделают членом — ответ на этот вопрос находится не в Брюсселе»
Александр Зимовский

Политолог и медиа-консультант

О спросе на российскую нефть Urals «Если в мире не будет второй волны пандемии COVID-19, и всех снова не посадят на карантин, экономическая активность будет восстанавливаться быстрее. В этом случае зимой 2020−2021 годов нефть может подняться до $ 40−45 за баррель»
Елена Телегина

Декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа

О возврате Курильских островов «Обмен территориями между Россией и Японией, который до этого происходил по итогам прежних войн, закончен. Ну если, конечно, Япония не рискнет вновь посягнуть на наши территории, чтобы затем уступить России еще какой-нибудь остров»
Игорь Шатров

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии

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