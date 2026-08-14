Армии и войны

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Анатомия обрушения: почему вражеская группировка «Хортица» осталась без резервов
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У Брюсселя есть болевая точка, ударом по которой ВМФ РФ устроит Европе экономическую катастрофу
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