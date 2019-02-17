Армии и войны

В столицу ДНР опять просочились диверсанты
Почему в Минобороны считают, что наше «летающее крыло» будет дешевле американского, которое стоит $ 2 млрд
Европа зовет Украину и Прибалтику «героически погибнуть», спасая «мировую цивилизацию»
Меркель примеряет мундир германских завоевателей
Генсек НАТО Столтенберг предложил Эрдогану действительно хорошую альтернативу российским «Триумфам»
Провокация в Керченском проливе, как репетиция натовского плана по стравливанию Запада с Россией
Кажется теперь победа над бандформированиями в Сирии может считаться настоящей
Минометный кошмар ДНР не прекращается ни днем, ни ночью
Сигнал Асада Кремлю: В день сочинского саммита развязал войну
В Египте сожалеют, что приобрели французский истребитель
Практика раздачи воинских наград при нынешнем министре обороны выглядит все более странной
Россия поставит Дели истребители «второй свежести»
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«Белый лебедь» еще лет 30 будет вводить в дрожь американских генералов, высмеивающих наше «старье»